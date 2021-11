Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer ohne Führerschein und unter Einfluss von THC in Lamspringe gestoppt

Hildesheim (ots)

Lamspringe (lud) - Am 02.11.2021, gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth auf der L466 zwischen den Ortschaften Glashütte und Rhüden in 31195 Lamspringe im Rahmen der Streife einen 39-Jährigen aus Brome. Dieser war mit seinem PKW in Richtung Rhüden unterwegs. Anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit entstand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer aus Brome unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daraufhin wurde der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe in das Seesener Krankenhaus verbracht. Bei der weiteren Überprüfung der Personalien des Fahrzeugführers wurde zudem festgestellt, dass dieser seit 2009 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Fahrzeugführer erwarten nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß § 21 StVG und eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen nach §24a StVG.

