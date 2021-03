Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Kontrollstelle im Albtal

Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe betrieben am Dienstagmorgen zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr eine Kontrollstelle an der Landesstraße 564 zwischen Marxzell-Gertrudenhof und Marxzell in beiden Fahrtrichtungen.

Ziel der Kontrollaktion war die Überwachung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs. Von 16 kontrollierten Fahrzeugen und Personen wurden 9 Verstöße festgestellt und geahndet. Es handelte sich zumeist um Verstöße gegen die EG-Verordnung beziehungsweise das Fahrpersonalgesetz, die sich im Ordnungswidrigkeitenbereich bewegten. Außerdem waren noch drei Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung zu verzeichnen.

