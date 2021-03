Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA) - Gondelsheim - Sachbeschädigungen durch Graffitis an Schulgebäude

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verursachten in der Nacht auf Dienstag einen Hohen Sachschaden durch großflächiges Sprühen von mehreren Graffitis an einem Schulgebäude in der Obgergrombacher Straße in Gondelsheim.

Zwischen 16:45 Uhr und 7 Uhr verunstalteten die Täter auf mehreren Flächen durch Aufsprühen von Graffitis die Schulwände. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten Telefon 0721 50460 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

