Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Bikes in Duingen

Hildesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Duinger Eckhardtstraße am 01.11.2021 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ein mattschwarzes Damen E-Bike der Firma Pegasus. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld, unter der Telefonnummer 05181/91160, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell