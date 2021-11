Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Diebstahl von Kupferdraht in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem (lud) - Am 01.11.2021, gegen 14:00 Uhr, wurde der Polizei Bad Salzdetfurth ein Diebstahl von Kupferdraht auf einer Baustelle zwischen den Ortschaften Bültum und Störy gemeldet, auf welcher momentan neue Strommasten errichtet werden. Dabei wurde Kupferdraht in einer Gesamtlänge von ca. 80 Metern entwendet. Die Höhe des Diebesgutes wird auf rund 500 Euro geschätzt. Außerdem beschädigten die unbekannten Täter bei ihrer Tatausführung eine hochwertige Faserleitung von einem der Masten, wodurch ebenfalls ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden ist. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 29.10.2021, 09:00 Uhr, bis zum 01.11.2021, 13:30 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell