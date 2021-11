Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Einbruch in Wohnhaus gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Im Zeitraum vom 29.10.2021, 06:00 Uhr, bis zum 31.10.2021, 16:30 Uhr, drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Elbinger Straße in Einum ein.

Zutritt in das Haus erlangten die unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen einer rückwärtig gelegenen Terrassentür. Anschließend wurde das Haus nach Diebesgut durchsucht. Dabei fielen den Tätern Schmuckgegenstände in die Hände, die sie mitnahmen. Eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus.

Zeugen, die in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

