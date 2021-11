Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Wispenstein Fahrrad aus Gartenlaube entwendet

In der Nacht von Samstag, 30.10.2021, auf Sonntag, 31.10.2021, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Gartenlaube in Wispenstein, Burganger, ein rotes Mountain-Bike mit schwarzen Schutzblechen. Geschädigt ist ein 60-jähriger Wispensteiner. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

