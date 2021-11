Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Sibbesse Unfallflucht auf Parkplatz

Hildesheim (ots)

Sibbesse

Auf dem Parkplatz des NP-Marktes in Sibbesse, Pfingstanger, hatte ein 37-jähriger aus Sibbesse seinen schwarzen PKW Toyota am Samstag, 30.10. 2021, zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr, geparkt. Offensichtlich beim Ein- oder Ausparken war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen den PKW Toyota gestoßen, hatte an der linken Fahrzeugseite einen Sachschaden von ca. 2.000,- Euro verursacht, und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die dazu Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

