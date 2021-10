Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld ( fri ): Am 30.10.2021 befährt ein 76-jähriger Grünenplaner die Landesstraße 484 aus Richtung Alfeld kommend in Richtung Grünenplan. Wenige hundert Meter hinter der Abbiegung in Richtung Hohenbüchen, habe ein dunkler SUV unbekannten Fabrikates mit HOL- Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit in entgegenkommender Richtung zwei PKW überholt und so knapp eingeschert, dass der 76-jährige eine Gefahrenbremsung durchführen musste, da es andernfalls zu einem Frontalzusammenstoß gekommen wäre.

Zeugen o. weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

