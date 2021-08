Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0631 --Einladung zum Pressetermin: Vorstellung Fahrradstreifen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Niedersachsendamm Zeit: 25.08.2021, 14:00 Uhr

Der Senator für Inneres und die Polizei Bremen laden für Mittwoch, 25.08.2021, zu einem gemeinsamen Pressetermin ein. Innensenator Ulrich Mäurer und der Direktionsleiter der Direktion Einsatz, Dr. Daniel Heinke, stellen die neuen Fahrradstreifen der Polizei Bremen vor.

Interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen und werden gebeten, sich um 14 Uhr im Bereich des Werdersees am Ende der Straße "Niedersachsendamm" (dortiges Rondell/Sitzecke), einzufinden. Bitte melden Sie sich vorab per Mail in der Pressestelle der Polizei unter pressestelle@polizei.bremen.de an.

Weiterhin wird darum gebeten, coronabedingt ausreichend Abstand vor Ort zueinander zu halten.

