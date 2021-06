Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Einbruch in Diensträume der Polizei - Zeugen gesucht

Heidelberg-Weststadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in der Heidelberger Weststadt in Diensträume der Polizei einzubrechen. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür an der Rückseite des Gebäudekomplexes in der Hebelstraße auf und drangen ins Gebäudeinnere ein. Im zweiten Obergeschoss versuchten sie, die Zugangstür zu den Räumlichkeiten einer Ermittlungseinheit des Polizeipräsidiums Mannheim aufzubrechen. Dies misslang ihnen jedoch offenbar, sodass aus den Räumen nichts entwendet wurde.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell