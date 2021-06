Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksame Nachbarn vertreiben Einbrecher

Weinheim (ots)

Aufmerksame Nachbarn haben am Samstag gegen 16:30 Uhr im Langgassenweg drei Einbrecher in die Flucht geschlagen, als diese versuchten eine Haustür aufzuhebeln. Die Täter kletterten über einen Gartenzaun und schlichen zur Haustür, wo einer der Täter mit einem Brecheisen die Haustür aufhebeln wollte. Sofort rief ein 56-jähriger Nachbar den Einbrechern zu, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die Täter sollen alle drei ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben, trugen dunkle Kleidung sowie schwarze Basecaps und hatten schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen an. Geflüchtet sind die Täter mit einem silbernen Mercedes. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

