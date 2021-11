Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Elze

Hildesheim (ots)

(koe) Am 30.10.2021 um 16:45 Uhr kommt es in Elze in der Hauptstraße in Höhe der Einmündung Saaledamm zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Ranger aus Springe befährt die Hauptstraße in Richtung stadteinwärts als ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A3 aus Elze von der Straße Saaledamm kommend nach rechts auf die Hauptstraße abbiegt. Dabei übersieht der Fahrzeugführer des Pkw Audi den von links kommenden bevorrechtigten Pkw Ford. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Bei dem Zusammenprall werden zwei Personen leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

