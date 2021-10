Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Sibbesse - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sibbesse ( fri ): Am 31.10.2021 verschaffen sich drei bislang unbekannte Täter gegen 02:20 Uhr in der Rudolf-Baron-Straße in Sibbesse unberechtigten Zutritt zu einem Bauwagen, in dem Werkzeuge und Baumaterialien gelagert werden.

Die Täter werden durch einen aufmerksamen Zeugen in ihrer Tathandlung gestört und flüchten ohne Diebesgut.

Die flüchtigen Täter werden als ca. 17 Jahre alt, bekleidet mit dunklen Kapuzenpullovern und dunklen Kappen beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 o. der Polizeistation Sibbesse, tel. 05065/963910 in Verbindung zu setzen.

