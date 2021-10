Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/Geparkten Touran beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten weißen VW Touran bschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstag (16.10.) auf einem Parkplatz am Hüttenweg. Das Auto war dort, während eines Einkaufs, im Zeitraum von 15.00 bis 16.00 Uhr geparkt. Die Beschädigungen im vorderen Bereich der Fahrerseite entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person oder der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

