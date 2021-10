Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hohe Lucht

Trickdieb bei Senior erfolgreich - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unter dem Vorwand ausrangierte Gegenstände zu kaufen, gelangte ein Trickdieb in die Wohnung eines Seniors an der Straße Hohe Lucht in Coesfeld. Am Freitag (15.10.) klingelte eine unbekannte männliche Person an der Wohnungstür des Coesfelders.

Der Unbekannte verwickelte den Senior in ein Gespräch und gelangte in die Wohnung. Im Wohnzimmer öffnete der Täter die Schränke und begutachtete einige Gegenstände. Nachdem man sich auf den Verkauf von zwei Gegenständen geeinigt hatte, wollte der Unbekannte diese mit einem 500 Euro-Schein bezahlen.

So brachte er in Erfahrung, wo der Senior Bargeld aufbewahrte. Im Anschluss bat er den Senior um eine Tüte oder Tasche für den Transport der Gegenstände. Hier nutzte der Unbekannte die Abwesenheit des Seniors im Raum, um die Brieftasche mit einem höheren Bargeldbetrag zu stehlen.

Der Senior stellte den Diebstahl schnell fest und konnte noch sehen, wie der Unbekannte mit einer hellen Limousine mit Borkener Kennzeichen und den vermutlichen Ziffern SP davon fuhr.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: ca. 35-40 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß, dunkle Haare, sprach aktzentfreies Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

In diesem Zusammenhang der wichtige Hinweise der Polizei:

-Lassen Sie keine unbekannten Personen für "Haustürgeschäfte" in ihr Haus/ihre Wohnung.

- Immer wieder suchen Unbekannte nach Inseraten oder, wie auch in diesem Fall, eigeninitiativ Kontakt an der Haustür, um Geschäfte abzuschließen. Wickeln Sie diese Geschäfte tatsächlich vor der Haustür ab.

- Machen Sie keine Angaben zu Schmuck, Wertgegenständen oder Bargeld, die Sie Zuhause aufbewahren.

- Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, melden Sie diesen unverzüglich bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell