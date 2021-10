Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei hat vermissten Jungen angetroffen

Offenbach (ots)

Gesuchter Junge ist wieder da - Hanau und Bruchköbel

(aa) Der seit Dienstagmorgen vermisste 11-Jährige aus Bruchköbel (wir berichteten) ist wieder da. Eine Polizeistreife traf den Jungen kurz vor 11 Uhr in einem Einkaufszentrum in Hanau unversehrt an und nahm ihn bis zu seiner Abholung in Obhut.

Offenbach, 05.10.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

