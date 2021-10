Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung: Brand auf Schreinerei-Gelände

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Etwa 50.000 Euro Schaden bei Brand auf Schreinerei-Gelände - Freigericht-Somborn

(lei) Ein Unterstand einer Schreinerei in der Gondsrother Straße (einstellige Hausnummern) stand am frühen Dienstagmorgen in Vollbrand. Das Feuer, das um kurz nach 3 Uhr ausbrach, richtete nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden von etwa 50.000 Euro an. In der zirka 15 mal 5 Meter großen Konstruktion befanden sich neben gelagertem Bauholz auch ein Opel Corsa und ein Anhänger - all dies fiel ebenfalls den Flammen zum Opfer. Auch die Außenfassade des Schreinerei-Gebäudes wurde verrußt. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar, die Kriminalpolizei in Gelnhausen ermittelt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 05.10.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

