POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze vom 15.10.-17.10.2021

(koe) Wohnungseinbruch in Gronau - Zeugenaufruf Am Freitag kam es zwischen 06:45 Uhr und 16:15 Uhr im Eitzumer Weg in Gronau zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hauptsächlich elektronische Geräte und diverse Kleidungsstücke. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

Verkehrsunfall in Gronau

Am Samstag gegen 13 Uhr kam es in der Steintorstraße in Gronau in Höhe der dortigen Apotheke zu einem Auffahrunfall. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines dunklen Pkw Opel bemerkte das verkehrsbedingte Abbremsen der vor ihm fahrenden Fahrzeugführerin eines Pkw Ford zu spät und fuhr auf den Pkw Ford auf. Der Pkw Opel musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden, ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Fundsache in Mehle

In der Feldmark in Mehle wurde am Samstagmorgen von einer Spaziergängerin eine Schreckschusswaffe mit Platzpatronen aufgefunden. Sie teilte den Fund der hiesigen Dienststelle mit. Zwei Beamte des Kommissariats in Elze stellten die Waffe sicher. Hinweise auf den Verlierer werden bei der Polizei in Elze entgegengenommen.

Freilaufendes Rind zwischen Betheln und Gronau Am Sonntagmorgen wurde der Einsatzleitstelle von einem Spaziergänger ein freilaufendes Rind gemeldet. Dieses befand sich auf einem Feldweg zwischen Betheln und Gronau. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Eigentümer festgestellt und kontaktiert werden. Dieser führte das Rind zurück auf seine Weide.

Wildunfälle

Am Wochenende kam es zu insgesamt drei Wildunfällen im hiesigen Einsatzgebiet. Auf einer Landesstraße querte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst. Auf der Bundesstraße 1 erlagen zwei Waschbären nach einem Zusammenprall mit einem Pkw ihren Verletzungen an der Unfallstelle.

Verkehrsüberwachung

Während durchgeführter Verkehrsüberwachungsmaßnahmen haben die eingesetzten Beamten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bereich der Gurtanlegepflicht, Nutzung von Elektronischen Geräten und der Ladungssicherung festgestellt. Auffallend waren die gehäuften Verstöße wegen einer überfälligen Hauptuntersuchung. Bei Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung wurden auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Hannover insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

