POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Alfeld- Eimsen

Alfeld (neu) - In der Straße Steinkamp, im Alfelder Ortsteil Eimsen, kam es in der Zeit zwischen 16.10.2021, 15:00 Uhr, bis 17.10.2021, 10:45 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die rückwärtig gelegene Kellertür Zutritt zum Objekt. Anschließend wurden scheinbar sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zumindest Schmuck und eine Münzsammlung von bislang unbekanntem Wert entwendet. Darüber hinaus verwüsteten der oder die Täter das Kellergeschoss, indem sie teils Gegenstände aus dem Keller in den Gartenteich schmissen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

