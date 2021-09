PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mit Eisenstange in Bad Soden geschlagen +++ Nächtlicher Ärger am Hattersheimer Bahnhof +++ Einbrecher machen Beute +++ Hofheimer Polizei ahndet Verkehrsteilnehmer

Hofheim (ots)

1. Unbekannter Mann verletzt Männer mit Eisenstange, Bad Soden am Taunus, Am Wasserturm, Samstag, 25.09.2021, 18:10 Uhr

(jn)Zwei 26 und 28 Jahre alte Männer aus Schwalbach sind am Samstagabend in Bad Soden von einem bislang unbekannten Täter mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt worden. Die zwei Geschädigten gaben gegenüber der Polizei an, dass sie um 18:10 Uhr mit ihren zwei Motorrädern unterwegs gewesen seien und diese im Bereich der Straße "Am Wasserturm" abgestellt hatten. Kurz darauf seien die beiden von einem etwa 20 Jahre alten Mann mit einer Eisenstange attackiert worden. Beide mussten anschließend in einem Krankenhaus untersucht werden. Darüber hinaus beschädigte der unbekannte Aggressor auch die zwei Kraftfahrzeuge der Schwalbacher, bevor er vom Tatort flüchtete. Warum der Unbekannte die beiden angriff, ist bisher unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Täter soll einen leichten Schnurrbart, schulterlange schwarze Haare sowie einen dunkleren Teint gehabt haben und unter anderem mit einem weißen Tank-Top bekleidet gewesen sein.

Personen, die Angaben zu der Gefährlichen Körperverletzung am Samstagabend machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Eschborner Polizei zu melden.

2. Handfeste Auseinandersetzung am Bahnhof, Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Dienstag, 28.09.2021, 01:05 Uhr

(jn)Am Bahnhofsplatz in Hattersheim sind in der zurückliegenden Nacht drei Männer in Streit geraten, wobei Schläge und Tritte ausgetauscht wurden und auch eine Glasflasche zum Einsatz gekommen sein soll. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein 24-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz gemeinsam mit einer weiteren bislang unbekannten Person am Gleisbereich des Hattersheimer Bahnhofes unterwegs war, als sie beide auf einen 27-jährigen Frankfurter trafen. Nach einem kurzen verbalen Disput sei das Duo dann auf den Frankfurter losgegangen und soll diesen auch mit einer Flasche angegriffen und leicht verletzt haben. Auch der Angegriffene setzte sich körperlich zur Wehr. Während sowohl der 24- als auch der 27-Jährige von der Polizei, die von einem bislang unbekannten Zeugen alarmiert worden war, angetroffen werden konnten, fehlt von dem dritten Beteiligten bis dato jede Spur. Er soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein, polnisch gesprochen und einen Dreitagebart gehabt haben. Der 24-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde heute Morgen nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim bittet den bisher unbekannten Zeugen sowie weitere Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Hochwertige Uhren bei Einbruch gestohlen, Bad Soden am Taunus, Hasselstraße, Montag, 27.09.2021, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(jn)In Bad Soden kam es am Montagnachmittag zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl, wobei die Täter Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht haben. Den Angaben des Geschädigten folgend, muss sich die Tat zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr ereignet haben. Dabei verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem in der Hasselstraße gelegenen Wohnhaus und öffneten eine Wohnungstür mit einem bislang unbekannten Werkzeug. Neben mehreren Uhren wurde auch Bargeld, im Verlauf der Suche nach Beute, aufgefunden und entwendet. Da zur Tatzeit zwei ortsfremde junge Frauen in dem Wohnhaus gesehen wurden, sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen zu den beiden. Sie sollen etwa 17 bis 19 Jahre alt, und schlank gewesen sein sowie einen dunkleren Teint und eine Umhängetasche gehabt haben. Beide waren mit hellen Turnschuhen und einer Jeans bekleidet und sollen sich vom Tatort in Richtung Königsteiner Straße bewegt haben.

Hinweis werden von der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

4. Einbruch in Sportsbar,

Eschborn, Hauptstraße, Montag, 27.09.2021, kurz vor 02:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Montag hat im Eschborner Ortsteil Niederhöchstadt ein Einbrecher sein Unwesen getrieben und versucht, Beute in einer Sportsbar zu machen. Um kurz vor 02:00 Uhr verschaffte sich der Täter, Videoaufnahmen zufolge ein etwa 1,80 Meter großer, schlanker Mann mit hellem Kapuzenpullover, gewaltsam Zutritt zu dem Lokal in der Hauptstraße. Dort versuchte er, erfolglos einen Spielautomaten aufzubrechen und flüchtete im Anschluss mit leeren Händen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Einbrecher im Kleingartenverein unterwegs, Eschborn, An den Krautgärten, Sonntag, 26.09.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 27.09.2021, 16:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter waren zwischen Sonntag und Montag in Eschborn unterwegs und hatten es auf mehrere Gartenhütten eines Kleingartenvereins abgesehen. Insgesamt machten sich die Einbrecher gewaltsam an mindestens sieben Gartenhäusern des Schrebergartenvereins in der Straße "An den Krautgärten" zu schaffen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Neben einem weißen Fahrrad entwendeten die Kriminellen auch ein größeres Zelt.

Hinweise bitte an die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

6. Kontrollen der Hofheimer Polizei,

Hofheim am Taunus, Hattersheim am Main, Montag, 27.09.2021, 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Die Polizei in Hofheim hat am Montag in ihrem Zuständigkeitsbereich in Hofheim und Hattersheim Kontrollen durchgeführt und dabei über 20 Ordnungswidrigkeiten sowie zwei Straftaten festgestellt. Zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr überprüften die Polizisten Fahrzeuge, die in der Vincenzstraße unterwegs waren und kontrollierten hierbei auch die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Etwa ein Dutzend Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, drei weitere Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt. Zudem wurde ein 50-jähriger Autofahrer angehalten, der keine Fahrerlaubnis nachweisen konnte und angab, bereits seit einem längeren Zeitraum ohne Führerschein zu fahren. Sowohl gegen ihn als auch gegen die Halterin des Pkw wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der anschließenden Kontrollstelle in der Frankfurter Straße in Hattersheim fielen lediglich fünf Verkehrsteilnehmende auf, die nicht angeschnallt waren.

7. Auffahrunfall mit mehreren Promille,

Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3367, Montag, 27.09.2021, 16:40 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag hat ein 41-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss bei Schwalbach einen schweren Verkehrsunfall verursacht, infolgedessen eine Autofahrerin leicht verletzt wurde und mehrere Zehntausend Euro Sachschaden entstanden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr der 41-Jährige aus Köln um 16:40 Uhr die L 3367 von der Limesspange kommend in Fahrtrichtung Kronberger Straße, als er vorausfahrende und verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge übersah. Er kollidierte zunächst mit dem Heck eines Pkw, wobei dieser gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Auch dieses Auto wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralles gegen einen vorausfahrenden Wagen gedrückt. Eine 47-jährige Eschbornerin musste hiernach von der Besatzung eines Rettungswagens ambulant behandelt werden. Der Gesamtschaden an den vier Pkw wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben Ermittlungen, dass der Unfallverursacher zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von drei Promille, so dass auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

