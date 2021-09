PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 26.09.2021

Hofheim (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Unbekannte Täter setzten am Samstag, gegen 23:22 Uhr, in der Kapellenstraße in Flörsheim, eine Papier-Mülltonne in Brand. Die Mülltonne war frei zugänglich vor einem Haus abgestellt. Aufgrund der Gesamtumstände kann von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden. Durch eine Anwohnerin konnte das Feuer rechtzeitig bemerkt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden blieb mit ca. 200.- Euro gering. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch in die Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim

Am Samstagabend wurde durch Schüler der Heinrich-von-Brentano festgestellt, dass auf der Rückseite der Schule ein Fenster zum Lehrerzimmer eingeschlagen war. Als Tatmittel wurden offenbar zwei Ziegelsteine verwendet, die im Inneren des Lehrerzimmers lagen. In dem Raum wurde eine Tasche durchwühlt. Weiteres konnte vorerst nicht festgestellt werden. Zu den Tätern gibt es keinerlei Hinweise. Der Sachschaden wird auf 500.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell