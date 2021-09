PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung am Eddersheimer Bahnhof +++ Baum auf Schulhof gefällt +++ BMW zerkratzt +++ Skoda beschädigt und davongefahren +++ Blitzerreport für kommende Woche

Hofheim (ots)

1. Geschlagen und verletzt am Bahnhof Eddersheim, Hattersheim-Eddersheim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 23.09.2021, 19:00 Uhr (wie)Am Donnerstagabend wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung am Eddersheimer Bahnhof am Kopf verletzt. Passanten trafen gegen 19:00 Uhr einen verletzten und sichtlich betrunkenen 27-Jährigen an. Er konnte sich nur schwer artikulieren, gab jedoch an, geschlagen worden zu sein. Die herbeigerufene Streife der Polizei konnte ermitteln, dass der 27-Jährige von zwei unbekannten Tätern angegriffen und gemeinschaftlich gegen den Kopf geschlagen wurde. Er beschrieb die beiden Männer als dunkelhäutig und ca. 180 cm groß. Einen Grund für den Angriff konnte er nicht nennen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Opfer einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete nach den Tätern und kontrollierte im Nahbereich Personen, die auf die Personenbeschreibung passten. Hinweise werden unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegengenommen.

2. Baum auf Schulhof gefällt,

Eppstein, Vockenhausen, Bergstraße, 22.09.2021, 18.15 Uhr bis 23.09.2021, 08.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag kam es auf dem Schulhof einer Eppsteiner Schule zu einem eher ungewöhnlichen Fall der Sachbeschädigung. Die Tat ereignete sich zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Vockenhausen. Dort wurde auf dem Hof der in der Bergstraße gelegenen Schule ein Baum gefällt. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 zu melden.

3. BMW zerkratzt,

Sulzbach, Eschborner Straße, 22.09.2021, 17.00 Uhr bis 23.09.2021, 11.00 Uhr

(pa)Einen Sachschaden von schätzungswiese 1.500 Euro verursachten Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag in Sulzbach an einem geparkten Pkw. Ein BMW Z3 stand von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag in der Eschborner Straße, als jemand den Lack im Bereich der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 entgegen.

4. Skoda beschädigt und davongefahren,

Eppstein, Langenhainer Straße, 22.09.2021, 17.00 Uhr bis 23.09.2021, 15.30 Uhr

(pa)In Eppstein kam es von Mittwoch auf Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Skoda Octavia hatte seinen Wagen zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag in der Langenhainer Straße geparkt, als ein anderes Fahrzeug gegen das Heck des Pkw stieß. Statt sich um die Regulierung des Schadens von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der oder die Verantwortliche pflichtwidrigerweise davon. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegengenommen.

5. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: B8, Höhe Zufahrt Rote Mühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

