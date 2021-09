POL-MTK: 20-Jährige sexuell belästigt und beraubt +++ Audi Q7 entwendet +++ Mutmaßliche Trickdiebe in Wohnung +++ Polizeikräfte beleidigt und Dienstfahrzeug beschädigt

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. 20-Jährige sexuell belästigt und beraubt - dringend jugendliche Augenzeugen gesucht! Flörsheim, Kurmainzer Straße, Bachweg, dortiger Verbindungsweg, Montag, 20.09.2021, 18:20 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Flörsheim zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein unbekannter Täter eine 20-Jährige körperlich anging, diese dabei verletzte und schlussendlich, mit aus ihrer Handtasche entwendeten Wertgegenständen, flüchtete. Die junge Frau war um 18:20 Uhr auf dem Gehweg zwischen der Kurmainzer Straße und dem Bachweg, parallel zum dortigen Sportplatz, unterwegs, als ihr der Täter entgegenkam. Auf gleicher Höhe ging der Mann die Frau dann sofort an und berührte sie unsittlich. Hierbei kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Täter sein Opfer schlug. Nun griff sich der Angreifer aus der mitgeführte Handtasche Handykopfhörer, Bargeld sowie eine Bankkarte und flüchtete in Richtung Opelbrücke Rüsselsheim. Die 20-Jährige wurde zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Täterbeschreibung: 20-25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schmale Statur, dunkelbrauner Dreitagebart, dunkle Hose, hellgrauer Kapuzenpullover. Der Täter sprach eine für das Opfer unverständliche Sprache, bzw. hatte es den Anschein, als spreche der Mann verwaschen. Insgesamt hinterließ der Täter einen merkwürdigen Eindruck. Während des Übergriffes sollen zwei 12-15 Jahre alte Jugendliche auf ihren Fahrrädern am Tatort vorbeigefahren sein. Die Hofheimer Kriminalpolizei bitte Zeuginnen und Zeugen sowie insbesondere die zwei Jugendlichen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, denen im Tatzeitzeitraum eine Person aufgefallen ist, welche sich entsprechend "merkwürdig" verhielt werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

2. Mutmaßliche Trickdiebe in Wohnung,

Eschborn-Niederhöchstadt, Holunderweg, Montag, 20.09.2021, 17:00 Uhr

(he)Gestern Nachmittag verschafften sich mutmaßliche Trickdiebe in Niederhöchstadt Zugang zum Einfamilienhaus einer 83-Jährigen und hatten offensichtlich vor, die Seniorin zu bestehlen. Die Hausbesitzerin roch den Braten gerade noch rechtzeitig, sodass nach dem bisherigen Kenntnisstand kein Schaden entstand. Gegen 17:00 Uhr klingelte das verdächtige Trio an der Haustür der Seniorin und erklärte, dass man von der Stadt Eschborn sei und die Wasserqualität überprüfen müssen. Plötzlich nahm das Gespräch eine andere Wendung und man fragte die Dame, ob sie 500 Euro wechseln könne, bzw. ob sie denn Bargeld oder andere Wertsachen im Haus habe. Nun wurde die 83-Jährige misstrauisch und sie verwies die drei Männer des Hauses. Beschreibung Täter 1: 25-30 Jahre, circa 1,75 Meter, dunkle Haare, weißes T-Shirt mit dunklen Streifen an der Seite, Täter 2: Kräftige Statur, laut der Seniorin "südländisches" Aussehen. Täter 3: Circa 1,70 Meter, hagere Statur. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Polizeikräfte beleidigt und Dienstfahrzeug beschädigt, Hattersheim, Mainzer Landstraße, Montag, 20.09.2021, 21:40 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Hattersheim in der Mainzer Landstraße auf dem Gelände der dortigen Asylbewerberunterkunft zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf ein 28-jähriger Mann die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Beamten auf das Übelste beleidigte und absichtlich die Scheibe eines Dienstfahrzeuges beschädigte. Gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei auf das Gelände der Asylbewerberunterkunft gerufen, da sich dort ein Mann unberechtigt aufhalten solle und das Gelände, trotz einer entsprechenden Aufforderung durch das dort eingesetzte Sicherheitspersonal, nicht verlassen wollte. Auf eine Ansprache durch die Polizeikräfte reagiert der 28-jährige Afghane aggressiv und begann die Beamtinnen und Beamten massiv zu beleidigen und zu bedrohen. Da eine Personalienfeststellung vor Ort nicht möglich war, sollte der Mann zu einer Polizeidienststelle gebracht werden. Als er während des Einsatzes an einem Dienstfahrzeug stand, schlug er absichtlich mit seinem Kopf gegen eine Scheibe des PKW und beschädigte diese. Weiterhin versuchte er im Anschluss von der Örtlichkeit zu fliehen. Da sich der Festgenommenen durch seinen Kopfstoß Schnittwunden zugezogen hatte, wurde ein Rettungswagen verständigt und der Frankfurter zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 28-Jährige war stark alkoholisiert und hatte augenscheinlich auch Drogen zu sich genommen. Bezüglich der Sachbeschädigung an dem Dienstwagen und den Beleidigungen, bzw. der Drohungen wurden Ermittlungsverfahren eingeliefert.

4. Audi Q7 entwendet,

Kriftel, Leicherstraße, Montag, 20.09.2021, 19:00 Uhr - Dienstag, 21.09.2021, 02:40 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter in der Leicherstraße in Kriftel einen Audi Q7 und verursachten dadurch einen Schaden von circa 40.000 Euro. Der weiße PKW mit den Kennzeichen MTK-L 1518 wurde gestern Abend gegen 19:00 Uhr in einer Grundstückseinfahrt abgestellt. Heute, gegen 02.40 Uhr wurde der Diebstahl dann festgestellt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der PKW gegen Mitternacht entwendet worden sein. Zu diesem Zeitpunkt wurden von der Straße Geräusche wahrgenommen. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

