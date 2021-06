PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung am Erbacher Bahnhof +++ Fahrrad und E-Scooter aus Garage gestohlen +++ Kupferdiebe +++ Geparktes Auto bei Unfallflucht erheblich beschädigt

1. Auseinandersetzung am Erbacher Bahnhof, Eltville, Erbach, Bahnhofstraße, 15.06.2021, 12.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag kam es am Erbacher Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern. Die Männer waren gegen 12.45 Uhr am Bahnsteig in Richtung Wiesbaden in einen Streit geraten, welcher schließlich in einem Schlagaustausch endete. Während der Auseinandersetzung, bei welcher auch ein Messer vorgezeigt worden sein soll, stürzten zwei 18-jährige Beteiligte ins Gleisbett. Als daraufhin ein Zeuge hinzukam und die Kontrahenten voneinander trennte, habe sich einer der beiden 18-Jährigen noch die Bauchtasche seines Widersachers geschnappt und sei dann mit der Beute davongerannt. Er konnte im weiteren Verlauf von den verständigten Polizisten zu Hause angetroffen werden und muss sich nun wegen der Körperverletzung und des Diebstahls verantworten. Auch gegen seinen gleichaltrigen Kontrahenten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der dritte Beteilige soll selber keine Schläge ausgeteilt haben, sondern durch einen Schlag verletzt worden sein.

2. Fahrrad und E-Scooter aus Garage gestohlen, Eltville, Goetheweg, 14.06.2021, 20.40 Uhr bis 15.06.2021, 07.50 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Dienstag aus einer Garage im Goetheweg in Eltville ein schwarzes Mountainbike von Carver und einen E-Scooter gestohlen. Die Täter drangen zwischen 20.40 Uhr und 07.50 Uhr in die Garage ein und ließen anschließend das Fahrrad und den E-Scooter im Gesamtwert von rund 1.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Größere Menge Kupfer von Baustelle entwendet, Geisenheim, Chauvignystraße, 14.06.2021, 16.45 Uhr bis 15.06.2021, 06.45 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Unbekannte in der Chauvignystraße in Geisenheim größere Mengen Kupfer von einer Baustelle entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Geparktes Auto bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Taunusstein, Bleidenstadt, Lindenstraße, 15.06.2021, 16.30 Uhr, (pl)Bei einer Unfallflucht in der Lindenstraße in Taunusstein-Bleidenstadt wurde am Dienstagnachmittag ein geparkter weißer Kia Picanto im Bereich der Fahrerseite erheblich beschädigt. Ein Anwohner hatte gegen 16.30 Uhr einen aus Richtung Straße kommenden Knall gehört und bei einer Nachschau den beschädigten Pkw seiner Schwester feststellt. Vom unfallverursachenden Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu sehen. Der mutmaßliche Unfallwagen, ein Citroen C3, konnte jedoch kurze Zeit später vom 13-jährigen Sohn des Zeugens bei einer Absuche der näheren Umgebung in der Kurt-Schumacher-Straße, gegenüber dem Gymnasium, abgestellt aufgefunden werden. Der Pkw wies frische Beschädigungen im Bereich der Beifahrerseite auf. Die verständigten Polizisten suchten daraufhin die Halteranschrift des aufgefundenen Pkw auf, konnten aber bislang noch nicht ermitteln, wer zuvor mit dem dunkelgrauen Citroen C3 unterwegs war. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls in der Lindenstraße sowie Personen, die Hinweise dazu geben können, durch wen der dunkelgraue Citroen C3 in der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

