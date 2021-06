PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autoaufbrecher zugange +++ Baustelle von Dieben heimgesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Autoaufbrecher auf Gelände von Autohaus, Idstein, Am Wörtzgarten, 12.06.2021, 13.00 Uhr bis 14.06.2021, 08.15 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben Autoaufbrecher auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Wörtzgarten" ihr Unwesen getrieben. Die Täter schlugen die Seitenscheibe eines dort abgestellten Audi A6 ein und machten sich anschließend an fest eingebauten Fahrzeugteilen zu schaffen. Da es ihnen jedoch offensichtlich nicht gelang, Teile auszubauen, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Batterien aus Hebebühnen entwendet,

Eltville, 28.05.2021 bis 14.06.2021,

(pl)Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurde im Feld im Bereich der Schwalbacher Straße in Eltville eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter entwendeten die Batterien zweier dort abgestellter Hebebühnen und beschädigten darüber hinaus noch ein verpacktes Torelement. Der durch die Diebe angerichtete Gesamtschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell