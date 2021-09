Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Pkw kollidiert mit Traktor

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich weil sie eine Geste falsch gedeutet hatte, kollidierte eine 39-jährige BMW-Mini-Fahrerin am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, mit einem Traktor. Der 32-jährige Hanomag-Fahrer befuhr die Öschelbronner Straße von Öschelbronn kommend in Richtung Mötzingen. Etwa auf Höhe eines Vereinsheims blinkte der Traktor nach links, da der 32-Jährige in einen dortigen Feldweg abbiegen wollte. Zwei Kinder, die ebenfalls in der Fahrerkabine saßen, wiesen mit den Händen nach links, um ebenfalls den Abbiegevorgang anzuzeigen. Dies deutete die Mini-Fahrerin als Zeichen, dass sie überholen solle und scherte dazu aus. In der Folge kollidierte der Mini mit dem Traktor, der gerade zum Abbiegen angesetzt hatte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 6.500 Euro. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

