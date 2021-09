Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Rathaus beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch trieben noch unbekannte Täter am Pleidelsheimer Rathaus ihr Unwesen. Die Unbekannten warfen Steine gegen Fenster des Gebäudes. Vier Fenster wurden hierbei beschädigt, aber keiner der Steine durchschlug das Glas komplett. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

