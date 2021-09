Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfallflucht am Fußgängerüberweg

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Nürtinger Straße Ecke Echterdinger Straße in Waldenbuch ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, noch Zeugen. Ein 50 Jahre alter Mann wollte die Nürtinger Straße in Richtung der Echterdinger Straße queren und schob sein Fahrrad hierfür über den dortigen Zebrastreifen. Zeitgleich fuhr eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin heran. Diese hielt jedoch nicht, um dem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen, sondern fuhr weiter, wobei der PKW gegen das Vorderrad des Fahrrades stieß. Das Trekkingrad wurde dem 50-Jährigen aus den Händen gerissen und fiel auf den Asphalt. Die Frau, die einen braunen Geländewagen mit Stuttgarter Kennzeichen gelenkt haben soll, setzte ihr Fahrt unbeirrt fort. Die Fahrerin dürfte etwa 45 Jahre alte sein und trug eine Sonnenbrille. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 150 Euro geschätzt.

