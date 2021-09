Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr/ Murr: Rollerfahrer flüchtet mit zwei Beifahrern vor Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag begegnete ein 17-jähriger Rollerfahrer mit zwei Mitfahrern im Alter von 16 und 17 Jahren gegen 22:15 Uhr in der Maybachstraße in Steinheim an der Murr einer Streifenwagenbesatzung und flüchtete beim Anblick der Polizisten sofort zügig über eine dortige Brücke in Richtung der Felder bei Murr. Trotz mehrfacher Aufforderungen anzuhalten, setzte der Jugendliche seine Flucht fort. Die beiden Mitfahrer, die den Rollerfahrer bereits augenscheinlich mit Gesten zum Anhalten bewegen wollten, sprangen letztlich im Bereich der Steinäckerstraße und Pfarrgasse in Murr vom Roller und konnten einer Kontrolle unterzogen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen trafen Polizisten im Amselweg in Pleidelsheim den Roller und seinen Fahrer an. Der 17-Jährige führte eine fremde Fahrerlaubnis mit und hatte selber keinen Führerschein. Da der Verdacht einer technischen Veränderung am Roller bestand, beschlagnahmten die Beamten das Gefährt.

