Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Auf der Toilette gefilmt

31-Jähriger filmt Frauen unter der Toilettenwand hindurch und versucht eine Powerbank zu stehlen

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Slowake zwei Frauen beim Toilettengang auf einer öffentlichen Toilettenanlage am Hauptbahnhof München gefilmt. Gegen 02:45 Uhr vernahmen Beamte der Bundespolizei laute Schreie, welche aus einer öffentlichen Toilettenanlage am Gleis 26 des Hauptbahnhofes kamen. Die Polizisten begaben sich daraufhin zu den Toiletten und trafen auf eine aufgebrachte 58-Jährige. Die Frau beschuldigte einen 31-jährigen Slowaken ihre Powerbank gestohlen zu haben. Auf Nachfrage gab der Mann die Powerbank freiwillig heraus. Des Weiteren äußerte die wohnsitzlose Frau die Vermutung, dass der Mann sie auf der Damentoilette unter der Toilettenwand hindurch gefilmt hat. Nachdem der Münchner einer Durchsicht seines Telefons durch die Bundespolizisten zustimmte, erhärtete sich der Verdacht gegen ihn. Neben den Aufnahmen von der 58-Jährigen, konnten auch noch weitere Filmsequenzen gesichtet werden, die eine noch unbekannte Frau auf selbiger Toilettenanlage zeigten. Das Smartphone wurde als Beweismittel sichergestellt. Anschließend brachten die Beamten den Mann zur weiteren Bearbeitung auf die nahe gelegene Wache und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie geringe Mengen Betäubungsmittel.

Der Slowake muss sich nun wegen versuchtem Diebstahl, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Sina Dietsch

Pressestelle

Telefon: 089 515550-224

E-Mail: presse.muenchen@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de



Die Bundespolizei untersteht mit ihren rund 40.000 Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeitern dem Bundesministerium des Innern. Ihre polizeilichen

Aufgaben

umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen Schutz des

Bundesgebietes und

die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, die

Gefahrenabwehr

im Bereich der Bahnanlagen des Bundes und die Sicherheit der

Bahnreisenden,

Luftsicherheitsaufgaben zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit

des

zivilen Luftverkehrs sowie den Schutz von Bundesorganen. Weitere

Informationen

erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter

Kontaktadresse.



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell