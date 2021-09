Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fahrzeuglenker nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Dienstag gegen 14:20 Uhr als ein 20-jähriger Alfa Romeo-Fahrer auf der Bundesstraße 296 von Herrenberg in Richtung Tübingen zwei Pkw, trotz entgegenkommenden Verkehrs überholte. Auf Höhe des Abzweigs Gültstein mussten der entgegenkommende Pkw, als auch das zuletzt überholte Fahrzeug, ein Dacia, jeweils scharf nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des Alfa Romeo konnte in der Folge ermittelt werden. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet den bislang unbekannten, entgegenkommenden Fahrzeuglenker, der ausweichen musste, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell