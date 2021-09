Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Ludwigsburg (ots)

Zwei 44 und 63 Jahre alte Männer gerieten am Dienstag gegen 13.40 Uhr im Bereich des Oberen Sees in Böblingen in eine handfeste Auseinandersetzung. Der 44-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte einen Steg im Bereich des Spielplatzes überqueren. Ihm entgegen kam eine Gruppe von vier Personen, darunter der 63 Jahre alte Mann. Es kam zunächst zu einem verbalen Disput, weil der 44-Jährige nicht von seinem Fahrrad abstieg. Als die Fußgänger bereits weiter gegangen waren, griff der 44-Jährige den 63 Jahre alten Mann von hinten an und zog ihn zu Boden. Er soll ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Als die 61-jährige Ehefrau dem 63-Jährigen zur Hilfe eilte, habe er dieser eine Ohrfeige gegeben. Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen und kümmerte sich vor Ort um die beiden leicht Verletzten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 44-Jährigen.

