POL-LB: Altdorf: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Altdorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Wir berichteten bereits am Dienstag über einen Fall. ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5013492 )

In zwei weiteren Fällen in der Ulandstraße und in der Schulstraße wurden Mülltonnenboxen und verschiedene Gebäudeteile einer Schule besprüht. Aufgrund der Schriftzüge und Darstellungen besteht vermutlich ein Tatzusammenhang. Der Sachschaden an den Gebäudeteilen der Schule beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Der Schaden an den Mülltonnenboxen wurde bislang noch nicht beziffert.

Der Polizeiposten Holzgerlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 41604 0.

