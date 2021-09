PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Einbruch in Stadtbüro Neuenhain+++Anwohner vertreibt Fahrraddiebe+++LKW-Fahrer verstirbt neben seinem Fahrzeug+++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Stadtbüro Neuenhain,

Bad Soden am Taunus-Neuenhain, Hauptstraße, Dienstag, 21.09.2021, 14:00 Uhr Mittwoch, 22.09.2021, 06:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Neuenhain in das Büro der Stadt eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Weise in die Räumlichkeiten des Büros in der Hauptstraße und öffneten dort alle Schränke. Zudem wurde ein Rollcontainer aufgehebelt. Danach flüchteten die Täter. Es wurden ein Mobiltelefon und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise werden unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegengenommen.

2. Einbruch in Sportgeschäft,

Zwischen Dienstag, 21.09.2021, 19:30 Uhr und Mittwoch, 22.09.2021, 09:45 Uhr, 65843 Sulzbach (Taunus), Hauptstraße,

(am) Im genannten Zeitraum kam es in Sulzbach zu einem Einbruch in ein Sportgeschäft bei dem Sportartikel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet wurden. Der oder die unbekannten Täter drangen durch Aufbrechen eines Fensters in das Sportgeschäft ein. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Aus dem Geschäft wurden vornehmlich Sportbekleidung entwendet. Nach Tatausführung flüchteten der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnumer (06192) 20790.

3. Anwohner vertreibt Fahrraddiebe,

Hattersheim, Südring, Donnerstag, 23.09.2021, 00:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag beobachtete ein Anwohner der Straße "Südring" in Hattersheim einen mutmaßlichen Diebstahlsversuch und schlug die Täter in die Flucht. Kurz nach Mitternacht bemerkte der Hattersheimer, wie zwei Personen, welche mit dunklen Kapuzenpullover und Jogginghosen bekleidet waren, die Tiefgarage des Wohnhauses aufsuchten. Er folgte den beiden und beobachtet, wie diese ein dort abgestelltes, hochwertiges E-Bike an sich nahmen und flüchten wollten. Der Anwohner gab sich zu erkennen und sprach die Täter an, welche fluchtartig die Örtlichkeit verließen und ihr Diebesgut in Form des Fahrrads zurückließen. Die Täter konnten im Zuge der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Autobahnpolizei

1. LKW-Fahrer verstirbt neben seinem Fahrzeug, Flörsheim, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 23.09.2021, 07:27 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist auf dem Parkplatz Oberbach der A3 ein LKW-Fahrer verstorben. Die Autobahnpolizei wurde um 07:27 Uhr auf den Parkplatz Oberbach der A3 in Fahrtrichtung Köln gerufen, da ein LKW-Fahrer dort eine leblose Person gefunden hatte. Die Streife stellte den Leichnam eines 45-Jährigen LKW-Fahrers neben seinem Sattelzug fest. Die Person war bereits seit einiger Zeit nicht mehr am Leben und konnte eindeutig dem Sattelzug zugeordnet werden. Die Polizeiärztin stellte den Tod fest und die Kriminalpolizei Hofheim übernahm die Ermittlungen. Bisher haben sich keine Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben. Der Fundort wurde während der polizeilichen Maßnahmen mit einer Sichtschutzwand abgesperrt, trotzdem kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen durch Schaulustige.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell