Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Eine 68-jährige Radfahrerin trug nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Einbacher Straße glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Gegen 14 Uhr befuhr die Endsechzigerin den Radweg von Fischerbach in Richtung Hausach. An der Einmündung zur Einbacher Straße hielt sie aufgrund der Verkehrssituation an. Ein von rechts unter der Unterführung in hoher Geschwindigkeit heranfahrender bislang unbekannter männlicher Radfahrer soll beim Abbiegen die Kurve geschnitten und in Folge dessen mit der 68-Jährigen kollidiert sein. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Sachschaden entstand nach bisherigen Ermittlungen nicht. Hinweise zu dem flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 entgegen.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell