Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Unfall mit Moped

Ringsheim (ots)

Ein Verkehrsunfall beschäftigte am frühen Sonntagmorgen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg. Gegen 4:20 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der 'Alten Bundesstraße' in die Beifahrerseite eines VW Caddy und kam dabei zu Fall. Dabei zog sich der Mopedfahrer eine schwere Kopfverletzung zu, wohl auch, weil er keinen Helm trug. Sein Mitfahrer kam dagegen mit leichten Verletzungen davon. Am VW entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe, die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

/cp

