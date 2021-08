Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Autodiebstahl erwischt

Rastatt (ots)

Gleich wegen mehreren Delikten muss sich ein Duo aus Rastatt seit Dienstag verantworten, nachdem sie einen Alfa Romeo zweifach entwendet und unter anderem ohne Fahrerlaubnisse gefahren sein sollen. Nachdem der 18-Jährige bereits am Dienstagmorgen in den Besitz des Alfa Romeos gekommen war und diesen auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz für eine offenbar später geplante Spritztour abgestellt hatte, konnten die rechtmäßigen Besitzer des Fahrzeuges ihren Alfa dort auffinden und wieder zurückbringen. Noch am selben Abend, gegen 22:45 Uhr, soll der 19-jährige Kompagnon den Wagen erneut in der Rauentaler Straße entwendet haben, von wo aus das Duo zu einer Fahrt startete. Wegen Benzinmangels suchten sie jedoch eine Tankstelle im Bereich "Untere Wiesen" auf, wo sie auf eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt trafen. Trotz Fluchtversuchs zu Fuß, konnten Beide vorläufig festgenommen werden. Neben der Tatsache, dass die Tatverdächtigen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisse sind, müssen sie sich darüber hinaus mit weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges und im Falle des 19-Jährigen zusätzlich wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln auseinandersetzen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell