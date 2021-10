Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann greift Bundespolizisten mit Fäusten und Ellenbogen an

Duisburg (ots)

Auf der Wache der Bundespolizei am Duisburger Hauptbahnhof kam es am Donnerstagmorgen (28. Oktober), um 8.00 Uhr, zu einem tätlichen Angriff eines Mannes (22). Er bedrohte die Beamten und griff sie mit Faustschlägen und Ellenbogenstößen an. Der junge Mann wurde an eine psychiatrische Einrichtung übergeben.

Bereits im Zug RE42 fiel der nigerianische Staatsangehörige auf. Er belästigte Reisende und widersetzte sich den Aufforderungen eines Zugbegleiters. Der Zugbegleiter zog die Bundespolizei zur Unterstützung hinzu.

Auf Bahnsteig 5 des Duisburger Hauptbahnhofs verwiesen die Beamten der Bundespolizei den Mann des Zuges. Ausweisen konnte er sich nicht, weshalb er die Bundespolizisten zur Dienststelle begleiten sollte. Der junge Mann weigerte sich jedoch und sperrte sich gegen die Mitnahme. Er beleidigte und bedrohte die Beamten.

Als sie den 22-Jährigen im Gewahrsamsraum durchsuchen wollten, griff er die Beamten mit Faustschlägen, Fußtritten und Ellenbogenstößen an. Die körperliche Gewalt konnte unterbunden werden und der Renitente wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Zwei Beamte wurden bei dem Angriff im Gesicht verletzt. Sie waren allerdings weiterhin dienstfähig. Ein Atemalkoholtest verlief negativ. Aufgrund der unkontrollierten Aggressionen wurde ein Arzt und das Ordnungsamt hinzugezogen. Sie entschieden den Mann an eine psychiatrische Einrichtung zu übergeben.

Gegen den Mann wird nun wegen des tätlichen Angriffs, des Widerstandes, der Beleidigungen, der Körperverletzung sowie der Bedrohung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell