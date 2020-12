Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Einbrüche in Firmen

RauenbergRauenberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr, bis Samstag, 10:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Straße Hohenaspen Zutritt zu zwei Firmen sowie dem Bauhof und erlangten Diebesgut in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Sie öffneten unter anderem einen Tresor, in welchem sich eine große Summe Bargeld befand. In allen Fällen gelangten die Täter gewaltsam über die Gebäuderückseite in die Objekte und verursachten einen Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

