Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Eigentümer gesucht

Emlichheim (ots)

Die Polizei Emlichheim hat an der Straße Bessemsland in Höhe der dortigen Kirche ein Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich dabei um ein schwarzes E-Bike der Marke "Batavus" (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 entgegen.

