Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fenster beschädigt

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es am Konrad-Adenauer-Ring in Lingen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerstörten eine Fensterscheibe eines dortigen Jugendzentrums. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell