POL-GT: Brandeinsatz an der Marienfelder Straße

Gütersloh (MK) - Am Dienstagnachmittag (15.12., 13.57 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Brand an einem Mehrfamilienhaus an der Marienfelder Straße informiert.

Durch den eingesetzten Löschzug konnte das Feuer rechtzeitig gelöscht werden. Den Erkenntnissen nach entstand der Brand durch die Inbetriebnahme eines Grills außerhalb des Gebäudes. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Fassade des Mehrfamilienhauses ist durch die Flammen beschädigt worden. Der geschätzte Gebäudeschaden liegt bei 5000 Euro.

