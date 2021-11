Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bistro und Schnellrestaurant eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (09.11.2021) in ein Bistro an der Wiener Straße und ein Schnellrestaurant an der Aldinger Straße eingebrochen. An der Wiener Straße brachen die Täter zwischen 02.30 Uhr und 09.30 Uhr ein Fenster auf und stiegen ein. Anschließend brachen sie zwei Spielautomaten auf und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. An der Aldinger Straße hebelten zwei unbekannte Männer zwischen 03.15 Uhr und 03.25 Uhr eine Metalltür auf und gelangten so in das Gebäude, das sie kurz darauf ohne Beute wieder verließen. Einer der Täter trug eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuzenjacke mit rotem Innenfutter sowie einen schwarzen Mundschutz, blaue Handschuhe und schwarze Schuhe. Der zweite Einbrecher trug eine dunkle Hose mit roten Streifen auf dem linken Hosenbein, einen schwarzen Schlauchschal, rote Handschuhe sowie schwarze Schuhe der Marke Puma. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer+4971189905778 zu wenden.

