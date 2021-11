Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrerflucht: Unbekannter fährt Kind (11) an

Stemwede (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Sundern zu Wochenbeginn bitten die Beamten um Hinweise zu einem unbekannten Fahrzeugführer. Dieser hatte einen Jungen angefahren und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Den Angaben zufolge hatte der elfjährige Junge am Montagnachmittag um kurz nach 15 Uhr mit seinem Rad die Fahrbahn der Schepshaker Straße befahren, als er in Höhe eines Blumengeschäftes an der Einmündung "Westruper Straße" von einem von hinten kommenden Fahrzeug am linken Ellenbogen erfasst wurde. Das Kind stürzte, der Fahrzeugführer hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort. Daraufhin kontaktierte der Elfjährige seine Eltern, die mit ihm ins Krankenhaus nach Rahden fuhren. Dort stellte man Verletzungen fest, sodass der Junge nach einer Behandlung unter anderem mit eingegipstem Arm die Ambulanz verlassen konnte.

Vor Ort fanden sich Teile eines zersplitterten rechten VW-Außenspiegels. Deren Fahrzeugzuordnung ist Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer werden unter Telefon (0571) 88660 vom Verkehrskommissariat Lübbecke entgegengenommen.

