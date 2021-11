Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Security-Mitarbeiter am Wurstmarkt attackiert

Lübbecke (ots)

Zu einem Angriff auf den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ist es am frühen Sonntagmorgen in der Lübbecker Fußgängerzone in Höhe der Gerichtsstraße gekommen. Hier hatte der 42-Jährige, der zur Beaufsichtigung der Verkaufsstände des Wurstmarktes eingeteilt worden war, gegen 4.30 Uhr in einem Firmen-PKW gesessen, als zwei männliche Unbekannte um eine Zigarette baten.

Daraufhin stieg der 42-Jährige aus dem Fahrzeug aus und wurde nach eigenen Angaben unvermittelt mit einem Faustschlag attackiert. Als der Mann bei dem folgenden Gerangel zu Boden ging, trat man ihm gegen den Körper. Anschließend flüchteten die beiden Täter über die Steinstraße in Richtung Markt und kehrten überraschend nur wenige Minuten später zurück. Der offenbar leicht verletzte Bad Oeynhausener konnte sich den erneuten Pöbeleien und Angriffen nun erfolgreich zur Wehr setzen. Das Duo flüchtete abermals. Ein kurz darauf zufällig passierender Streifenwagen stoppte, die nachfolgende Fahndung der Beamten im Nahbereich blieb ohne Ergebnis.

Die Unbekannten konnten vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden. Täter 1: 17-18 Jahre alt, schwarze kurze Haare, weiße Daunenjacke mit der schwarzen Aufschrift "King Kay" im linken Schulterbereich. Täter 2: 16-17 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Hose.

Hinweise zu dem Täter-Duo bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell