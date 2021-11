Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Senior wird Oper eines Raubüberfalls

Preußisch Oldendorf (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Fall eines Raubes ereignete sich am Freitagvormittag in Preußisch Oldendorf. Hierbei zog eine Frau einen Senior aus dem Auto und drückte ihn. Unmittelbar nach der Begegnung mit der Unbekannten stellte er den Verlust seines Geldes sowie des Sparbuches fest.

Aktuellen Ermittlungen zufolge hatte der 92-Jährige zunächst seine Bank aufgesucht und dort Bargeld abgehoben. Dieses deponierte er in einer Tasche seiner Jacke. Anschließend fuhr er mit seinem blauen Nissan in die Straße "Im Kamp". Hier trat eine circa 20 bis 25-jährige Frau an seinen Wagen heran, öffnete die Fahrertür und zog ihn aus dem Fahrzeug. Anschließend umarmte sie ihr überraschtes Opfer. Kurze Zeit später ließ die junge Frau von ihm ab und entfernte sich zu Fuß.

Nach der Beschreibung des Opfers sowie einer mutmaßlichen Zeugin war die Unbekannte rund 175 Zentimeter groß, hatte helle Haut und längere Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Bekleidet war sie mit einem cremefarbenen Wintermantel. Zudem führte sie ein dunkles Klemmbrett mit sich.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten unter der Rufnummer (0571) 8866-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell