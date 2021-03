Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handfester Streit im Hausflur

Hemer (ots)

Ein Atreit in der Bodelschwinghstraße gipfelte am Montagnachmittag nach derben Beleidigungen und Bedrohungen in einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten. Auf der einen Seite stand eine 50-jährige Hausbewohnerin mit ihrer 73-jährigen Mutter und ihrem 23-jährigen Sohn. Auf der anderen Seite eine 21-jährige Besucherin mit ihrem Kleinkind.

Die 50-Jährige schlug der jungen Frau hinter ihr die Haustür vor der Nase zu, aus Angst, ihr zu begegnen. Eine Zeugin öffnete die Tür, worauf die 21-Jährige die 50-Jährige als "alte Sau" beleidigte. Die 73-jährige Mutter eilte hinzu und verpasste der jungen Frau Ohrfeigen. Die wehrte sich mit Faustschlägen, wüsten Beleidigungen und Drohungen. Die 50-Jährige zog sie an den Haaren von ihrer Mutter weg und zu Boden und trat angeblich auf die auf dem Flur liegende Gegnerin ein. Zuletzt kam der 23-jährige Enkel hinzu. Brillen und Schmuck gingen zu Bruch. Alle Frauen erlitten leichte Verletzungen. Beide Parteien stellten Strafanträge wegen gefährlicher Körperverletzung.

