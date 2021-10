Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit einer getöteten Person

Dummerstorf (ots)

Am 30.09.2021 ereignete sich gegen 21:09 Uhr auf der BAB 20 in Richtung Stettin, zwischen den AS Dummerstorf und Sanitz, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein BMW auf dem rechten Fahrstreifen ungebremst unter eine vor ihm fahrende Sattelzugmaschine mit Trailer. Durch den Aufprall wurde der 44-jährige deutsche Beifahrer eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer des PKW, ein 40-jähriger Deutscher, erlitt leichte Verletzungen. Zur Ermittlung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz. Die Autobahn musste bis ca. 01:30 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Im Auftrag Torsten Pehlgrimm Polizeihauptkommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell