Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Erneuter Einbruch in Lager

Kleve-KellenKleve-Kellen (ots)

Erneut sind unbekannte Täter in das Außenlager eines Futtermittelhandels an der Briener Straße eingedrungen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. Dezember 2020) montierten sie einen Metallzaun auf dem Gelände auseinander und entwendeten wieder Katzenfutter, dieses Mal aber auch mehrere Säcke Katzen- und Kleintierstreu. Die Kripo Kleve bittet um Hinweise unter 02821 5040. (cs) Die Meldung zum zurückliegenden Einbruch finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4786019

